【HG 1/144 MSN-04II ナイチンゲール [クリアカラー]】 2025年8月8日発売 価格：8,800円 ガンダムベース販売商品 昨年8月に発売された限定アイテム「HG 1/144 MSN-04II ナイチンゲール [クリアカラー]」が再生産され、ガンダムベース東京にその完成サンプルが展示されていた。 「HG 1/144 MSN-04II ナイチンゲール [ク