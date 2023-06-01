【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 3月21日 発売 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」を3月21日に発売する。価格は9,900円。 本商品は、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場した三幻神の一体「オシリスの天空竜」をプラモデル化したもの。うねった体、