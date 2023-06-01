【MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット】 2026年2月発送（1次予約分） 価格：2,970円 プレミアムバンダイ販売商品 「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」に対応する拡張パーツセットがプレミアムバンダイにて販売され、1次予約ユーザーにはこの2月に発送が行われた。そのサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。