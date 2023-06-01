【1/24 ポルシェ 934 ターボ RSR ヴァイラント】 3月21日ごろ 再販 価格：3,850円 タミヤは、プラモデル「1/24 ポルシェ 934 ターボ RSR ヴァイラント」再販分を3月21日ごろに発売する。価格は3,850円。 本商品は、ポルシェ930ターボをベースにしたグループ4車両、934レーシングを1/24スケールプラモデル化したもの。市販タイプより