20日夜、東京・江東区の住宅兼会社とみられる建物に何者かが押し入る事件がありました。犯人は現場から逃走していて、警視庁が行方を追っています。警視庁によりますと、20日午後7時半すぎ、江東区で住人の女性から「強盗です」と110番通報がありました。現場は、3階建ての住宅兼会社とみられる建物で、何者かが2階の窓を割って侵入したということです。当時、住宅にはこの家に住む夫婦がいて、窓が割られた音に気づき「警察を呼ぶ