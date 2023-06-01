＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。【写真】渋野投入の最新1W『ZXi LSプロトタイプ』15人の日本勢が出場している。この日の日本勢先陣は渋野日向子。日本時間午後11時47分に10番からティオフし、2オン2パットのパーで滑り出した。続いて、岩井千怜、竹田麗央、岩井明愛、古江彩佳がインコース