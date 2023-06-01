きのう、韓国の自動車部品工場で起きた大規模火災で先ほど、連絡が取れていなかった1人を現場で発見しましたが、死亡が確認されました。現在も13人と連絡が取れておらず、救助活動が続けられています。きのう午後、韓国中部・大田の自動車部品工場で大規模な火事がありました。消防車などおよそ124台、ヘリコプターなども投入して消火活動にあたり、発生から9時間経ち、火はほぼ消し止められました。消防によりますと、この火事で5