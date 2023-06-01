ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１２」は２０日、予選最終日の３日目が行われた。金山立樹（３２＝東京）は予選最終日の７Ｒ、５コースからまくり差し狙うがバックは４番手。ただ、道中で追い上げて３着ゴールし、得点率４位で突破した。「出足に回り足がいいし、ターンで押してくれる。かかりも良くて操縦性もいい。伸びも悪くはない。レース足がいい。今節は前操者の石渡さんさまさまです」と相棒２