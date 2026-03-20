ＮＹ時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１５９円台まで戻しているほか、ユーロドルも１．１５３０ドル付近まで値を落としている。米国債利回りが急上昇しており、ドル高に繋がっている。 今週のＦＯＭＣを受けた直後では見られなかったが、本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭。短期金融市場では年内に５０％の確率で１回の利上げを織り込む展開が見られている。 ただ、朝方にウォラーＦＲＢ理事