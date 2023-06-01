NY株式20日（NY時間10:55）（日本時間23:55） ダウ平均45708.55（-312.88-0.68%） ナスダック21796.09（-294.60-1.33%） CME日経平均先物52150（大証終比：-840-1.61%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。下げていた原油相場が再び買われていることから、米株式市場も売りが優勢となっている。また、米国債利回りが急上昇していることも圧迫。 今週のＦＯＭＣを受けた直後では見られなかっ