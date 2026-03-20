DOMOTO（前KinKi Kids）主演、1997年に土曜9時枠で放送された連続ドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』がTVerで無料配信中！当時18歳のKinKi Kidsの2人が主演し、すでに引退してしまった女優の宝生舞さんや、まだ嵐になっていない相葉雅紀さんと松本潤さん、小原裕貴さんをはじめ黄金期Jr.も多数出演。KinKi Kidsが歌う主題歌『愛されるより 愛したい』もトータルセールス160万枚以上のヒットを記録した伝説のドラマ『ぼくらの勇気 未