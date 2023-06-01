1998（平成10）年3月21日、明石海峡大橋の完成を祝うイベントが始まった。「ブリッジウオーク」では、全国35万人の応募者から抽選で選ばれた8万人が参加。両岸の神戸市側と淡路島側から分かれてスタートすると、橋はたちまち人波で埋め尽くされた。折り返し地点で弁当を広げるなど、橋上ハイキングを楽しんだ。