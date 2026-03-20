リヴァプールは20日、フランス代表DFイブライマ・コナテに対するソーシャルメディア上での人種差別的な誹謗中傷を受け、「強い憤りと嫌悪感を抱いている」との声明を発表した。イギリスメディア『BBC』の報道によれば、今回の事件は18日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16セカンドレグ、リヴァプールとガラタサライとの対戦で起こった不運な出来事がきっかけだったという。ホームのリヴァプールが4−0の