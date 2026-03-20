【北京共同】中国の王毅外相は20日、フランスのボンヌ大統領外交補佐官と電話会談し、米イスラエルとイランの交戦で緊迫化する中東情勢を協議した。王氏は国際社会が即時停戦の声を上げる必要性を訴えた。中国外務省が発表した。王氏は、中東情勢の悪化が世界のエネルギー供給の安定に打撃を与え、深刻な人道危機を引き起こしていると懸念を示した。ボンヌ氏は中国との協力を強化し「中東の平和と安定の実現を推進したい」と強