【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスは１９日、日米首脳会談の成果に関する文書「ファクトシート」を公表した。「地域の安全保障の強化」に関する項目で北朝鮮問題への対処について盛り込み、北朝鮮の完全な非核化に向けた取り組みや、日米韓の連携強化などを確認した。日米両国が「戦略的競争相手やならず者国家がもたらす課題に対処するため、第三国において連携を図る」とも言及した。「戦略的競争相手」や「ならず者