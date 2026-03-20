ブルース・リーの主演・監督映画「ドラゴンへの道」（１９７２年）の敵役などで知られる俳優チャック・ノリスさんが１９日、死去した。８６歳だった。遺族が２０日、フェイスブックで明らかにした。米メディアによると、１９日にハワイ州で入院していた。ノリスさん１９４０年３月１０日、米国オクラホマ州生まれ。空手の世界チャンピオンに輝き、格闘家としても成功を収めた。１９８０年代の米国を代表するアクション俳優とし