米俳優チャック・ノリスさん＝2012年8月、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】ブルース・リーの主演・監督映画「ドラゴンへの道」（1972年）への敵役としての出演で知られる米アクション俳優のチャック・ノリスさんが19日に死去した。86歳。遺族が20日、フェイスブックで発表した。米メディアによると、19日にハワイ州で入院していた。40年、南部オクラホマ州生まれ。空手の世界チャンピオンに輝き、格闘家としても