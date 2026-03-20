お笑い芸人の三瓶さんが交通安全を呼びかけました。三瓶さん：右、左、右と安全確認をします。警視庁南千住警察署の一日警察署長をつとめたのは、お笑い芸人の三瓶さんです。自転車の「青切符」制度が4月から導入されるのを前に、交通ルールの確認やヘルメットの正しい着用を呼びかけました。