今季のプレミアリーグで最も存在感を示している選手は誰なのだろうか。『Sky Sports』では記者とジャーナリストを集め、プレミアリーグに所属する選手のランク付けを行った。各記者がそれぞれトップ40を選出し、その中で名前の挙がった回数の多い25選手のリストを公開した。トップとなったのが、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。今季はキャリアハイの活躍をここまで披露しており、16アシストはリーグト