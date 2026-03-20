【ワシントン＝堀和彦、阿部真司】１９日（日本時間２０日）に米ワシントンで行われた日米首脳会談は、高市首相とトランプ米大統領の蜜月ぶりを世界にアピールする場となった。中東情勢の緊迫化を受け、米側から厳しい要求を突き付けられるとの見方もあったが、友好ムードで会談を終えることができ、日本政府内から安堵（あんど）の声が上がった。首相はホワイトハウスに到着すると、両手を広げて出迎えたトランプ氏とすぐにハ