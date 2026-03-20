三重県の新名神高速道路で20日未明、大型トラックが乗用車に追突し、乗用車などが炎上した事故で、警察は、亡くなった人について、子ども3人を含む6人と発表しました。警察によりますと、20日午前2時20分ごろ、亀山市の新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが前を走っていた乗用車に追突。そのはずみで別の乗用車や大型トレーラーに衝突して、4台のうち3台が炎上しました。炎上した乗用車のうち、1台に乗ってい