２０日午前２時２０分頃、三重県亀山市安坂山町の新名神高速道路下り線の野登（ののぼり）トンネル内で、大型トラックが渋滞中の車列に突っ込むなど車４台が絡む多重事故が発生した。乗用車２台と大型トラックが炎上し、乗用車２台に乗っていた子ども３人を含む６人が死亡した。渋滞している車列に後続車両が突っ込み、大きな被害につながった事故は過去にも起きている。特にトンネルの出入り口付近はトンネルの内と外との明る