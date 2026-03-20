中国外務省は20日、高市首相がアメリカのトランプ大統領との首脳会談の場で、中国との対話をめぐり「オープンだ」と発言したことについて台湾有事をめぐる国会答弁の撤回を改めて求めました。高市首相は19日、トランプ大統領との日米首脳会談の場で中国との対話について「いつもオープンで冷静に対応している」と発言しました。これについて中国外務省の報道官は20日、次のように述べて批判しました。中国外務省報道官：対話を口に
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