イスラエルのネタニヤフ首相は19日、会見で「イランには、もはやミサイルを製造する能力がない」と述べました。これに対し、イラン革命防衛隊は20日、現在もミサイル製造を続けていると反論しました。イスラエルのネタニヤフ首相は19日、エルサレムで会見し「イランはもはやミサイルを製造する能力がない」と戦果を強調しました。これに対し、イラン革命防衛隊は20日、声明を出し「我々は戦時下においてもミサイルを製造しており、