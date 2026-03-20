スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属するＭＦ旗手怜央（２８）が、６月に開幕する北中米Ｗ杯メンバー入りへ現地メディアから厳しい見通しを示された。旗手は１９日に発表されたスコットランドとイングランドと対戦する今月の英国遠征のメンバーから外れた。それを受けて「セルティック・ボーイズ」は「旗手が代表でプレーしたのは１年前。Ｗ杯を控える中、好ましくない状況であり、本人もＷ杯を逃す可能性があ