女優の池端杏慈（１８）が２０日、自身のインスタグラムを更新。高校卒業を報告した。「３年間の思い出全部が濃くて写真を見返すのに何時間もかかりそうです」とつづった池端は中学２年のときにニコラ専属モデルとなり、２０２２年にドラマ「オールド―ルーキー」に出演して女優デビューを果たした注目株。高校に入学した２００３年には?若手女優の登竜門?といわれる「ポカリスエット」ＣＭのヒロインに。２５年に「ゼクシィ」