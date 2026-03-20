Bimiが、3月18日（水）にデジタルリリースした新作EP『【人】／INORI（イノリ）』を携え、全国ツアー＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞をスタート。本日3月20日（金・祝）、千葉・千葉LOOKにてその幕が切って落とされた。チケット完売で迎えた初日・千葉公演は、ワンマンならではの濃密な空間とライブハウス特有の距離感が相まって、序盤からフロアのボルテージが一気に上昇。EP収録楽曲もいち早く披露され、ライブならではの