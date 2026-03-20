◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）開幕投手に内定している巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、対外試合３度目の先発で本拠地初登板、初先発し、５回３安打１失点と好投して“最終調整”を終えた。この日の最速は１４９キロ。「ストレートの走りだったりは前回、前々回の方がよかった。その中でも両サイドに投げ分けられたので、そこはよかったかなと思います」と、直球とチェンジアッ