２０日、アリソン氏（左）と握手を交わす王滬寧氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京3月20日】王滬寧（おう・こねい）中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席は20日、米ハーバード大学のグレアム・アリソン教授と北京で会見した。２０日、アリソン氏（左）と会見する王滬寧氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）