１９日、湖北省武漢市で行われた「嵐図」上場式。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢3月20日】中国国有自動車大手の東風汽車集団傘下で高級電気自動車（EV）ブランド「嵐図（VOYAH）」を手がける嵐図汽車科技が19日、新株発行を伴わない「紹介上場」の方式で香港証券取引所メインボードに上場した。中央企業（中央政府が管理する国有企業）としては、香港市場に上場した初の高級EVブランドとなる。今回の上場では新株は