アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり、NATO＝北大西洋条約機構を「臆病者どもめ」などと激しく罵りました。トランプ大統領は20日、SNSに投稿し、「アメリカがいなければNATOは“張り子の虎”にすぎない。イランが核兵器を持つのを阻止する戦いに彼らは参加したがらなかった」と書き込みました。そのうえで「いまや戦いは軍事的に勝利し、危険はほとんどなくなったのに、自分たちが支払わされている高い