ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第６戦みどり市議会議長杯」は２０日、準優勝戦３番勝負が行われれ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。中本大樹（２２＝福井）は準優勝戦９Ｒ、５コースからコンマ０１のトップＳを決めると、内を一気に飲み込むまくり一撃。優出一番乗りを果たした。タッグを組む７５号機は２連率３１％ながら「全体的に中堅上位くらいですね。展示はそんなに伸びる感じはなかったけど、体感的に