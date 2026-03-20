ＮＨＫ大阪放送局は２０日、同局内で「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」を行い、お笑いコンビ「例えば炎」（タキノルイ、田上）が優勝した。数あるお笑いコンテストの中でも長い歴史を誇り、上方演芸界においても新人の登竜門として位置付けられている。過去の優勝者にはハイヒールや千鳥などビッグネームがズラリ。今年は１２２組がエントリー。予選を勝ち抜きＡブロックに進んだのは「ライムギ、豪快キャプテン、もも、