目黒蓮（Snow Man）が、キッコーマン「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」の新テレビCM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」編に出演している。目黒が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像】目黒蓮、“天使すぎる”かわいいぷく顔） 目黒は「撮影中に美味しいものをたくさんいただけてお腹いっぱいになりました」と綴り、笑顔弾けるショットに、「豚バラキャベツのしぼ生炒め」を食べて満足そう