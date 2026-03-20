「オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）楽天・前田健太投手が試合前、広島時代にチームメートだった丸佳浩外野手と交流。練習の合間に言葉を交わした。前田は０６年度ドラフト１位で、丸は０７年度高校生ドラフト３巡目で広島入り。前田が１５年オフにメジャー挑戦するまで、長くチームメートだった。また、楽天から巨人移籍した則本とも談笑するなど、リラックスした雰囲気だった。今季からＮＰＢ復帰し