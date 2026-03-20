巨人は２０日に、楽天とのオープン戦（東京ドーム）で２―１と逆転勝ち。３連勝を飾った。阿部慎之助監督（４７）はこの日、開幕を想定して打順を改造。試合後にはその意図を明かした。この日、これまでクリーンアップに名を連ねていたトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「１番・左翼」で先発出場した。阿部監督は、長打力に自信のある背番号１３をリードオフマンにした理由を「自由に打たせたいっていうのもあるし、相手に多