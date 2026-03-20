きょうの為替市場はドル高が再び優勢となる中、ポンドドルは戻り売りに押され、１．３３ドル台半ばまで下落。前日は２００日線付近まで買い戻されていたが、その水準で蓋をかぶせられているようだ。ポンドは対ドルのみならず、対ユーロでも下落している。ポンド円はＮＹ時間にかけて伸び悩む展開。 英１０年債利回りが４．９７％と２００８年以来の高水準に急上昇している。この日発表の２月の公共部門借入額が１４３