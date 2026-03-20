成形いらずで15分！鶏むね肉と長ねぎの落とし焼き たねを成形しなくていい「落とし焼き」は、ハンバーグを作るほどの気力がないときでも気軽に作れるのが魅力。 肉だねをフライパンにスプーンで落とすだけというシンプルさから、クックパッドにもさまざまなレシピが投稿されています。 今回は500件以上のつくれぽが投稿されている人気レシピ「鶏むね肉と長ねぎの簡単落とし焼き」を作ってみました。 切って混ぜて、あとは