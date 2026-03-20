◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手に決まっているドラフト１位左腕の竹丸和幸投手が先発。５回８５球３安打１失点、６奪三振と好投した。６回以降は赤星、中川、田中瑛、ルシアーノが１イニングずつ無失点に抑えた。ＷＢＣに出場した大勢は１８日に１軍に合流して調整中。キューバ代表で出場したマルティネスは緊迫する中東情勢、米国・イスラエルとイランの戦争の影響