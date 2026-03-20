「コーヒーいる？」って聞かれて、夫は「いらない」って答えたはずなのに…。なぜ妻に一言もかけることもせずに、妻の飲み物を取るのでしょうか？こういう夫の行動は、これが初めてではないのです。積み重ねによる妻のストレスは、かなり溜まっていて…。＞＞【まんが】ひと口ちょうだい夫