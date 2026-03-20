ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、拠点にしているカナダ・トロントでの生活について明かした。2人はトロントで生活し、週休2日で5日間は練習に明け暮れているという。食事は「自炊しています」（木原）と明かした。「（