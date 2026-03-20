【ワシントン＝堀和彦】日米首脳会談では、安全保障分野でも連携の強化を確認した。日本政府関係者によると、ミサイル防衛を巡っては、米国の次世代型ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」への日本の協力を伝達。同構想での活用を念頭に、ミサイルの共同開発・生産で連携していくことで一致した。米側の発表では、日米が共同開発した迎撃ミサイル「ＳＭ３ブロック２Ａ」の生産量を４倍に拡大する方針で合意した。昨年、日