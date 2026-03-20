上海交通大学（SJTU）は3月10日、自主開発による学内専用の恋愛マッチングサイト「SJTU Date」をリリースしました。サービス開始から1週間足らずで、登録者数は7000人を超えました。データによれば、17日夜までに2400人がマッチングに成功しました。このサイトは、心理学の尺度に基づいて設計された65問の深層アンケートを採用し、アルゴリズムと組み合わせることで、利用者の価値観の中核や人生の軌跡、生活の細部、感情のスタイ