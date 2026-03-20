女優の伊藤沙莉（31）がヒロインを務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」は20日、スピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（後9・45〜10・57）が放送された。日米首脳会談を伝えた前番組「ニュースウオッチ9」の放送時間変更に伴い、急きょ開始時刻を15分繰り下げ。女優の土居志央梨（33）が好演した人気キャラクター・山田よねを主人公に、本編には盛り込まれなかった「山田轟法律事務所」の知られざる誕生エピソード