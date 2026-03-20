ボートレース若松の「サンケイスポーツ杯」は２０日、予選３日目が行われた。山本英志（５１＝東京）は３日目、６、３号艇の２走。前半は４コースが仕掛ける展開を生かして大外からまくり差すと、道中競り勝って３着を確保。後半は３コースから差しに構えて２番手追走。１周２Ｍでさばかれて３着となったが、悲観の様子はない。「エンジンは徐々に良くなっている。３日目前半の整備（リング交換）で回転が上がってきて、重かっ