ボートレース下関の「巌流本舗杯」は２０日、予選２日目が行われた。盛本真輔（４０＝兵庫）予選折り返しのこの日、３Ｒ絶好枠の１走。是が非でも白星が欲しい中、コンマ０５の快ショットを放つと、差させずまくらせずの完封劇でシリーズ初勝利をつかんだ。今節は新ペラからのスタートとなったが「叩きやすかった」とニヤリ。相棒４２号機の手応えは「めちゃくちゃ伸びることはないけど、展示タイム通りの足ですね。重さはあ