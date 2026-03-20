女優の永野芽郁（２６）が２０日、自身のインスタグラムを更新。髪を赤く染めた近影をアップした。２０２６年に配信予定のネットフリックス映画「僕の狂ったフェミ彼女」で主演を務める永野は?フェミニストになった彼女?役を演じるため、こロングヘアをばっさりとカットしてイメージを一新。先月、ネットフリクッス公式Ｘがビジュアルを公開するやいなや話題となった。映画関係者によれば「１２月中旬にクランクインし、１月