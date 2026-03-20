◆オープン戦オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が、２７日の開幕・楽天戦（京セラドーム大阪）の先発を宮城大弥投手に託すと発表した。２４年から３年連続３度目の大役。この日の阪神戦後、指揮官は「開幕投手は宮城でいきます。うちのエースですから」と言い切った。プロ７年目の左腕は日本代表の一員としてＷＢＣに出場。準々決勝でベネズエラに敗れ、１６日の帰国後は「投手として