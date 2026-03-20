お笑いタレント・千原ジュニア（51）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」がゲスト出演し、ケンカ芸の知られざる苦労を明かす場面があった。実はケンカ芸ができたきっかけはジュニアだと明かした金ちゃん。コンビが本気でケンカしていたと聞いたジュニアは「止めに来た先輩に暴言を吐くっていうシステムは面白い」とし、テレビ東京「ざっくりハイタッチ」で披露する場を提供。それがブ