女優の本田望結、タレントの本田紗来姉妹の仲良しショットが注目されている。２人は２０日にそれぞれのインスタグラムを更新。「＃みゆさら」「＃撮り愛」とだけハッシュタグを付け、同じ密着２ショットなどを披露した。この投稿には「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」「二人とも素敵ですね」「お互い撮り愛ってるんですね。。」「美人姉妹だね！」「この写真を撮ったのは真凜さんかな？」といったコメントが寄せられている。